Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TÜİK ile bekleniyor! İşte enflasyon beklentisi

Ekonomik gündemin en önemli başlıklarından biri olan enflasyon oranı, piyasalardaki beklentileri şekillendiriyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan veriler, memur ve emekli maaş zamları, kira artış oranları ve yatırım kararları açısından belirleyici rol oynuyor. Gözler şimdi yeni oranlarda. Peki, açıklama tarihi ne zaman, bu hafta mı?