Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TÜİK ile bekleniyor! İşte enflasyon beklentisi

Ekonomik gündemin en önemli başlıklarından biri olan enflasyon oranı, piyasalardaki beklentileri şekillendiriyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan veriler, memur ve emekli maaş zamları, kira artış oranları ve yatırım kararları açısından belirleyici rol oynuyor. Gözler şimdi yeni oranlarda. Peki, açıklama tarihi ne zaman, bu hafta mı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait enflasyon verilerini 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranları saat 10.00 itibarıyla TÜİK'in resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.
Temmuz ayına ait TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, ev sahibi-kiracı ilişkilerinde yasal tavan oranı belirleyecek. Bu veri, Ağustos ayında yapılacak kira sözleşmelerinin yenilenmesinde kullanılacak.
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.
Buna göre, temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4'e, reel sektör için 0,8 puan düşerek yüzde 39'a gerilerken, hane halkı için ise 1,5 puan artarak yüzde 54,5 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalışla yüzde 26,6 olarak kayıtlara geçti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.