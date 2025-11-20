2026 DÜNYA KUPASI! Türkiye’nin Play-Off’taki rakibi kim? Milli Takım play-off maçları ne zaman oynanacak?

A Milli Takım'ın Dünya Kupası umutları play-off turuna kaldı. Elemelerde gösterdiği performansla grubu ikinci sırada bitiren Türkiye, son maçında İspanya ile karşılaşmıştı. Artık tüm dikkat play-off turuna çevrilmiş durumda. Millilerin play-off turundaki rakibi ve maçın tarihi gündeme oturdu. Peki, Türkiye'nin play-off turu rakibi kim olacak, hangi takımla karşılaşacak? Milli takım play off maçı ne zaman? İşte ayrıntılar...