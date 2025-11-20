Haberler Yaşam Haberleri 2026 DÜNYA KUPASI! Türkiye'nin Play-Off'taki rakibi kim? Milli Takım play-off maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:39

Dünya Kupası yolculuğunda kritik evreye giren A Milli Takım, gruptaki son maçını İspanya'ya karşı oynadı ve ikinci sırayı alarak play-off biletini cebine koydu. Şampiyonaya katılmak için son şans olan play-off turu öncesinde Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve karşılaşmanın tarihi futbolseverlerin gündemine yerleşti.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası umutları play-off turuna kaldı. Elemelerde gösterdiği performansla grubu ikinci sırada bitiren Türkiye, son maçında İspanya ile karşılaşmıştı. Artık tüm dikkat play-off turuna çevrilmiş durumda. Millilerin play-off turundaki rakibi ve maçın tarihi gündeme oturdu. Peki, Türkiye'nin play-off turu rakibi kim olacak, hangi takımla karşılaşacak? Milli takım play off maçı ne zaman? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE PLAY-OFF TURUNDA KİMİNLE OYNAYACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitiren Türkiye, yoluna play-off aşamasında devam edecek. Play-off eşleşmeleri, 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Bu nedenle A Milli Takım'ın rakibi şu an için kesinleşmedi. Kura sonucunda Türkiye'nin karşılaşacağı takım belli olduğunda habere eklenecektir.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU!

Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.

PLAY-OFF MAÇLARININ TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında yapılacak. Bu aşamada toplam 16 takım yer alacak ve grup ikincilerine ek olarak UEFA Uluslar Ligi'nden 4 takım da mücadele edecek. Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak bu eleme turunda rakibini yenerse Dünya Kupası'na gitme şansını devam ettirecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 turu (yarı final ve final) geçen takımlar, 2026 D ünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak.

Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

