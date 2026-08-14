2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM sınav yerleri ve KPSS takvimi sorgulanıyor

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ AİS.OSYM.GOV.TR EKRANINDAN NASIL ALINIR?

Sınav yerleri açıklandığı andan itibaren adaylar belgelerini ÖSYM'nin resmi aday portalı olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden döküm olarak alabilecekler. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi veya e-Devlet kapısı ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınava Giriş Belgesi" sekmesinden belge görüntülenebilir. Adayların belge üzerindeki fotoğrafın güncel ve okunabilir olmasına dikkat etmesi gerekir.