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Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:33

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM sınav yerleri ve KPSS takvimi sorgulanıyor

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı öncesinde adayların gözü ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne çevrildi. 2026 KPSS lisans sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı sorusu yanıt ararken, belgenin yayımlanacağı tarih ve ais.osym.gov.tr sorgulama ekranına ilişkin tüm bilgiler sorgulanıyor. Peki, KPSS ne zaman, kaç gün kaldı?

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM sınav yerleri ve KPSS takvimi sorgulanıyor
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Milyonlarca memur adayının katılım sağlayacağı oturumlar için geri sayım sürerken, sınav salonları, bina ve sıra bilgileri ağustos ayının son haftasına doğru şekillenecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sisteme girerek yer belgesini alabilecek ve sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu olan belgeye kolayca ulaşabilecek. 2026 KPSS sınav takvimi bu noktada ajandalarda yerini aldı.

2026 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz 2026-KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına dair resmi bir duyuru paylaşılmadı. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki takvim uygulamaları ve yerleştirme standartları dikkate alındığında, sınav yerlerini gösteren giriş belgelerinin sınav gününden yaklaşık 10 gün önce (Ağustos ayının son haftasında) AİS ekranı üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM resmi takvimine göre 2026 KPSS Lisans maratonu Eylül ayında başlayacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür / Eğitim Bilimleri): 6 Eylül 2026 Pazar

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. Gün Oturumları: 12 Eylül 2026 Cumartesi

KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. Gün Oturumları: 13 Eylül 2026 Pazar

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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ AİS.OSYM.GOV.TR EKRANINDAN NASIL ALINIR?

Sınav yerleri açıklandığı andan itibaren adaylar belgelerini ÖSYM'nin resmi aday portalı olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden döküm olarak alabilecekler. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi veya e-Devlet kapısı ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınava Giriş Belgesi" sekmesinden belge görüntülenebilir. Adayların belge üzerindeki fotoğrafın güncel ve okunabilir olmasına dikkat etmesi gerekir.

SINAV GÜNÜ ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN ZORUNLU BELGELER

Sınav binalarına girişte güvenlik kontrollerinden geçebilmek adına adayların yanında bulundurması gereken iki temel evrak mevcuttur:

  • Üzerinde adayın fotoğrafı ve salon bilgileri yer alan renkli veya siyah-beyaz 2026-KPSS Lisans Sınav Giriş Belgesi.
  • T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport. (Sürücü belgesi, öğrenci kartı gibi kimlikler geçerli kabul edilmemektedir.)
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM sınav yerleri ve KPSS takvimi sorgulanıyor
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