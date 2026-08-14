2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM sınav yerleri ve KPSS takvimi sorgulanıyor

Milyonlarca memur adayının katılım sağlayacağı oturumlar için geri sayım sürerken, sınav salonları, bina ve sıra bilgileri ağustos ayının son haftasına doğru şekillenecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sisteme girerek yer belgesini alabilecek ve sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu olan belgeye kolayca ulaşabilecek. 2026 KPSS sınav takvimi bu noktada ajandalarda yerini aldı.
ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz 2026-KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına dair resmi bir duyuru paylaşılmadı. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki takvim uygulamaları ve yerleştirme standartları dikkate alındığında, sınav yerlerini gösteren giriş belgelerinin sınav gününden yaklaşık 10 gün önce (Ağustos ayının son haftasında) AİS ekranı üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
ÖSYM resmi takvimine göre 2026 KPSS Lisans maratonu Eylül ayında başlayacak.
KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür / Eğitim Bilimleri): 6 Eylül 2026 Pazar
KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. Gün Oturumları: 12 Eylül 2026 Cumartesi
KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. Gün Oturumları: 13 Eylül 2026 Pazar
Sınav yerleri açıklandığı andan itibaren adaylar belgelerini ÖSYM'nin resmi aday portalı olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden döküm olarak alabilecekler. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi veya e-Devlet kapısı ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınava Giriş Belgesi" sekmesinden belge görüntülenebilir. Adayların belge üzerindeki fotoğrafın güncel ve okunabilir olmasına dikkat etmesi gerekir.
Sınav binalarına girişte güvenlik kontrollerinden geçebilmek adına adayların yanında bulundurması gereken iki temel evrak mevcuttur: