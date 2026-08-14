2026 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? MEB İlçe Komisyonu lise yerleştirme tarihleri

Lise maratonunda iki nakil dönemini de geride bırakan veliler ve öğrenciler için zorunlu ortaöğretim garantisi devreye giriyor. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir liseye kaydolamayan adaylar, ikametgah adreslerine en yakın okul kontenjanlarına yönlendirilecek. LGS'de yerleşemeyenler ne yapacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlanıyor.
İki nakil sürecinde de bir liseye yerleşemeyen adaylar için süreç kapanmış değil. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 kılavuzuna göre, 17 – 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları başvuruları kabul edecek.
Başvurular, öğrencinin mezun olduğu ortaokul müdürlükleri üzerinden veya doğrudan bağlı bulunulan ilçe millî eğitim müdürlüklerine dilekçe verilerek gerçekleştirilecek. Komisyon tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ise 28 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve okul numaralarıyla e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak İl/İlçe bazında boş kalan kontenjanları ve taban puanları görüntüleyebiliyor. Komisyon tercihlerinde boş kontenjanı bulunan okulların listesini incelemek, yerleşme ihtimalini en üst seviyeye çıkarmak açısından kritik önem taşıyor.
İl ve ilçe nakil komisyonları, öğrencileri boş kontenjanlara yerleştirirken belirli akademik ve lojistik öncelikleri göz önünde bulundurur:
İkametgah Adresi: Öğrencinin evine en yakın kayıt alanındaki okullar önceliklidir.
Okul Başarı Puanı (OBP): Yerel yerleştirmede ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalaması dikkate alınır.
Devamsızlık Oranı: OBP eşitliği durumunda 8. sınıfta özürsüz devamsızlığı az olan öğrenciye öncelik tanınır.
Lise yerleştirme süreci, 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak.
Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.