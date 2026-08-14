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Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:47

2026 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? MEB İlçe Komisyonu lise yerleştirme tarihleri

2026 LGS 2. nakil sonuçlarının 14 Ağustos itibarıyla açıklanmasıyla gözler açıkta kalan adaylara çevrildi. Peki, 2026 LGS'de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? MEB il ve ilçe nakil komisyonu başvuruları bu ay alınacak. Boş kontenjanlar üzerinden yürütülecek süreçle tüm öğrenciler liseli olacak

2026 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? MEB İlçe Komisyonu lise yerleştirme tarihleri
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Lise maratonunda iki nakil dönemini de geride bırakan veliler ve öğrenciler için zorunlu ortaöğretim garantisi devreye giriyor. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir liseye kaydolamayan adaylar, ikametgah adreslerine en yakın okul kontenjanlarına yönlendirilecek. LGS'de yerleşemeyenler ne yapacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlanıyor.

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

İki nakil sürecinde de bir liseye yerleşemeyen adaylar için süreç kapanmış değil. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 kılavuzuna göre, 17 – 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları başvuruları kabul edecek.

Başvurular, öğrencinin mezun olduğu ortaokul müdürlükleri üzerinden veya doğrudan bağlı bulunulan ilçe millî eğitim müdürlüklerine dilekçe verilerek gerçekleştirilecek. Komisyon tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ise 28 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

MEB LGS BOŞ KONTENJAN LİSTESİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve okul numaralarıyla e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak İl/İlçe bazında boş kalan kontenjanları ve taban puanları görüntüleyebiliyor. Komisyon tercihlerinde boş kontenjanı bulunan okulların listesini incelemek, yerleşme ihtimalini en üst seviyeye çıkarmak açısından kritik önem taşıyor.

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KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİNDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIYOR?

İl ve ilçe nakil komisyonları, öğrencileri boş kontenjanlara yerleştirirken belirli akademik ve lojistik öncelikleri göz önünde bulundurur:

İkametgah Adresi: Öğrencinin evine en yakın kayıt alanındaki okullar önceliklidir.

Okul Başarı Puanı (OBP): Yerel yerleştirmede ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalaması dikkate alınır.

Devamsızlık Oranı: OBP eşitliği durumunda 8. sınıfta özürsüz devamsızlığı az olan öğrenciye öncelik tanınır.

Lise yerleştirme süreci, 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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2026 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? MEB İlçe Komisyonu lise yerleştirme tarihleri
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