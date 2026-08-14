2026 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? MEB İlçe Komisyonu lise yerleştirme tarihleri

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

İki nakil sürecinde de bir liseye yerleşemeyen adaylar için süreç kapanmış değil. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 kılavuzuna göre, 17 – 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları başvuruları kabul edecek.

Başvurular, öğrencinin mezun olduğu ortaokul müdürlükleri üzerinden veya doğrudan bağlı bulunulan ilçe millî eğitim müdürlüklerine dilekçe verilerek gerçekleştirilecek. Komisyon tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ise 28 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.