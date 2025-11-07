Haberler Yaşam Haberleri 2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav ve başvuru tarihleri bekleniyor!
Giriş Tarihi: 7.11.2025 10:46

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav ve başvuru tarihleri bekleniyor!

Milyonlarca öğrenci ve adayın kariyer ve eğitim hayatını şekillendirecek olan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi için araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi kritik sınavların tarihlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, YKS 2026 ne zaman yapılacak, KPSS tarihleri ne zaman netleşecek. ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? İşte yanıtlar:

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından her yıl düzenlenen YKS, KPSS ve DGS gibi merkezi sınavlar, yüz binlerce adayın geleceğini belirliyor. Adaylar, sınavlara hazırlık süreçlerini en verimli şekilde planlayabilmek adına 2026 ÖSYM takviminin bir an önce yayımlanmasını bekliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin 2026 yılına ait resmi sınav takvimi henüz yayımlanmadı.

Takvimin yayımlanmasıyla birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve diğer tüm sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netlik kazanacak. ÖSYM'nin resmi takvimi genellikle bir önceki yılın Kasım veya Aralık aylarında yayımlanıyor.

YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), önceki yıllarda olduğu gibi üç oturum (TYT, AYT ve YDT) şeklinde yapılacak.

Sınavın genellikle olduğu üzere yaz döneminin başında gerçekleşmesi bekleniyor.

2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), branşlara ve kadrolara göre farklı tarihlerde düzenlenmektedir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS takvimi en çok beklenenler arasında yer alıyor.

