2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav ve başvuru tarihleri bekleniyor!

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından her yıl düzenlenen YKS, KPSS ve DGS gibi merkezi sınavlar, yüz binlerce adayın geleceğini belirliyor. Adaylar, sınavlara hazırlık süreçlerini en verimli şekilde planlayabilmek adına 2026 ÖSYM takviminin bir an önce yayımlanmasını bekliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?