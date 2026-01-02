Haberler Yaşam Haberleri 2026 yılı MTV ödemeleri başladı: İlk taksit için son gün 2 Şubat!
Giriş Tarihi: 2.01.2026 10:54 Son Güncelleme: 2.01.2026 11:09

2026 yılı MTV ödemeleri başladı: İlk taksit için son gün 2 Şubat!

Bu yıla ilişkin MTV için ödeme dönemi başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

2026 yılı MTV ödemeleri başladı: İlk taksit için son gün 2 Şubat!
Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.

Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN 2 ŞUBAT

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün ise 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.

2026 yılı MTV ödemeleri başladı: İlk taksit için son gün 2 Şubat!
