"2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması" İstanbul’da gerçekleştirildi

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARDINA KADAR AÇIYORUZ"

Konuşmasının son bölümünde "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin uzun yıllarını terörle mücadele ederek geçirdiğini belirtti.

Terör nedeniyle binlerce gencin hayatını kaybettiğini, birçok insanın şehit ve gazi olduğunu, ülkenin büyük ekonomik kayıplar yaşadığını söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk asrının yaklaşık 50 yılını terörle heba ettik. Binlerce gencimiz, sizin gibi pırıl pırıl gençlerimiz maalesef terör dolayısıyla hayattan koparıldı. O gençler, terörün bıraktığı cehalet, yoksunluk ve kimsesizlik girdabında yok olup gittiler, kayboldular. Şimdi artık Türkiye bu safhayı kapatıyor, bu defteri kapatıyor ve önümüzde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açıyor. Terörsüz Türkiye hedefi, yeni, güçlü ve büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından biridir.

Terörsüz Türkiye ile birlikte, inşallah terörün sona ermesiyle Türkiye'nin her yerinde sizin gibi gencecik, pırıl pırıl evlatlarımızın bu hayat yarışına eşit bireyler olarak katılması sağlanacak. Artık terörün verdiği zayiatın yerine, Türkiye'de kardeşliğin oluşturduğu iklimin sunduğu olumlu havayı hep birlikte yaşayacağız."

"MEMLEKETİN HER YERİNDE KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLENECEK"

"Terör, 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce insanımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye, yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık büyük bir ekonomik kayba uğradı. Türkiye, her zaman 'Acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi?' güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah, Terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. İnsanlar geleceğe güvenle yol alacaktır."

KURTULMUŞ "TARİH" VERDİ

"İnşallah önümüzdeki hafta, bu sürecin önemli ayaklarından biri olan yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ümit ediyorum ki, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla, yapılan tartışmaların sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız, sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir."

BAYRAKTARDAN YKS ŞAMPİYONLARINA 11 ALTIN ÖĞÜT

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'nda gençlere seslendi. Bayraktar, sınavda başarı gösteren gençleri tebrik ederek hayata dair 11 önemli dersi paylaştı.

Salondaki öğrencilere hitaben konuşan Bayraktar, "Genç kardeşlerim, öncelikle hepinizi tek tek yürekten tebrik ediyorum. Hayattaki en yorucu, en stresli dönemlerden birini büyük bir başarıyla tamamladınız. Bu başarının arkasındaki emeği, uykusuz geceleri, sınavlara hazırlandığım dönemdeki izlerle gayet net hatırlıyorum" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar , "Evlatlarına nice emekler veren kıymetli ailelerimiz, Yarının dünyasını inşa edecek sevgili genç kardeşlerim, Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Genç kardeşlerim, öncelikle hepinizi tek tek bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Hayattaki en yorucu, en stresli dönemlerden birini büyük bir başarıyla tamamladınız. Bu başarının arkasındaki emeği, uykusuz geceleri, sınavlara hazırlandığım dönemdeki bıraktığı izlerle gayet net hatırlıyorum.Sizler de az önce okuduğum dizelerde olduğu gibi bir seçim yaptınız. Kolayı değil zor olanı, ayak izlerinin en seyrek olduğu yolu tuttunuz. Her biriniz zihninizde ve ruhunuzda yarının ulu çınarlarına dönüşecek o tohumları taşıyorsunuz. İşte bugün bu salonda olmanızı sağlayan, bütün farkı yaratan da bu seçiminiz oldu.Hayat, önünüze daha pek çok yol ayrımı çıkaracak.Bu fani dünyada iz bırakmak, fark yaratmak istediğinizde yine az seçilen, emek isteyen o ıssız patikaları tercih etmeniz gerekecek.Sizlerin yaşındayken, 25 sene önceki Selçuk'a bakıp, "Bu hayattan ne öğrendin, genç Selçuk'a ne anlatırdın?" diye düşündüğümde, hafızamda beliren 11 dersi, yaşanmışlıklarımdan süzüp, bir abiniz olarak sizlerle paylaşmak istiyorum.

1. Not: Hayat, çoktan seçmeli bir sınavda, doğru şıkkı işaretlemekten ibaret değil. YKS'de önemli bir bireysel başarı gösterdiniz, bu çok kıymetli. Ancak hayatta büyük ve kalıcı işlerin hepsi takım oyunu sayesinde gerçekleşiyor. Dostluklarınız, karakteriniz, vefanız, sadakatiniz, takım olmak…Bunlar eğitim sisteminin öğretmediği, ölçemediği veyahut notlandırmadığı çok daha önemli olgular. Göreceksiniz ki, en önemli hedeflerinize bu değerlerle kenetlendiğiniz yol arkadaşlarınızla ulaşacaksınız.

2. Not: Hz. Hüseyin'in yüzyıllar önce ifade ettiği, inancımızın da bize aktardığı gibi: "Hayat inanmak ve mücadele etmektir." İnanmadan mücadele etmenin bir değeri olmadığı gibi, inancın kendisi de mücadele etmediğiniz sürece, ya pekişmeyecek ya da zamanla var olmaktan uzaklaşacaktır. İnancınızı eylemlerinizle, mücadelenizle diri tutun.

3. Not: İnsanın kefedeki ağırlığını, ahlaki seçimleri belirler…Adım adım, santim santim önemli bir sınava sabırla hazırlanıp başarılı oldunuz. Gerçekten çok büyük bir emek verdiniz. Ancak hayat imtihanındaki yerinizi sadece akademik sorulara vereceğiniz cevaplar değil, ahlaki seçimleriniz belirleyecek. Bu seçimler türlü türlü zorluklar ve aşmanız gereken korkularla karşınıza çıkacak. Tıpkı Victor Hugo'nun Sefiller romanında Jan Valjean'ın mahkemede vicdanının sesini dinleyip, her şeyini kaybetme pahasına doğruyu haykırması gibi…İyi bir insan olmanın, "eşref-i mahlûkat" yaratılmışların en şereflisi olabilmenin hamuru tam da bu imtihanlarla yoğrulacak. İşte tüm bu imtihanları başarıyla verdiğinizde, ortaya bir insan abidesi çıkacak.

Genç kardeşlerim, Zaman, hem dirayetinizi hem de cesaretinizi muhakkak ölçecektir. O an geldiğinde dik durun! Cesur olun ve vicdanınızın sesine kulak verin…

4. Not: Hayatta rahat yok, rahatın peşinde koşmayın."Bu sınav bitti, artık rahat edeceğim" diyorsanız yanılıyorsunuz. Hayatta sürekli bir rahat hali yok! Kesinlikle yok. Geçici süreler olabilir ama bunun da çok uzun sürmesi mümkün değil. Düşünün ki en geniş kumsallarda sonsuz bir tatil geçirmeyi hedeflediniz. Bir süre sonra orası sizin standardınız haline gelecek. Sinekler ısırmaya, kumlar batmaya başlayacak. Dalgalar rahatsız edecek, güneş teninizi yakacak, cildiniz pul pul dökülecek... Velhasıl yine rahatınız kaçacak. Dolayısıyla hayatta rahatı aramayın, çünkü kalıcı rahat diye bir şey yok. Rahatı bulduğunuzda şükredin, çok uzun sürmeyecek, muhakkak rahatsızlıklar baş gösterecek. Hayatta rahat yok, ama rahatsızlığınızı dönüştürebileceğiniz olgular var. İşte önemli olan, rahatsızlığınızı neye dönüştürdüğünüz… Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA gibi bir eser de, abilerinizin ve ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi.Zira insanlık tarihinde bütün büyük ve önemli eserler de konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildi.Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün.

5. Not: Makinelerin ve makine insanların kölesi olmayın! Çok hızlı gelişen bir yapay zekâ çağındayız. Yapay zekâyı en kıymetli melekelerinizi, bilişsel yeteneklerinizi geliştirmede kullanacağınız bir araç olarak görmelisiniz. Zira teknoloji ve yapay zekâ geliştikçe, ancak makinaların ve makine insanların yapamadığı şeyleri daha iyi yaptığınızda asli kıymetinizi ve izzetinizi muhafaza edebileceksiniz. Teknolojinin kulu kölesi değil, onu yöneten aklın sahibi olun.

6. Not: Bugünün değil, yarının yarışlarına hazırlanın.Herkesin koştuğu bugünkü kulvarlarda yarışmak sizi öne geçirmez. Bugünün popüler konularına değil, 5 yıl, 10 yıl sonrasının teknolojilerine, yarının yarışlarına şimdiden hazırlanmaya başlayın. Biz de Baykar'da ilk adımları atarken o günün yarışlarını hedeflemedik. Geleceğin teknolojisine odaklandığımız için bugün fark yaratabildik.

7. Not: Hayattaki önceliklerinizi doğru belirleyin…Zaman zaman insanın önceliklerini, bu hayatta kaybedebileceklerini değer sırasına göre dizip kendine hatırlatmasında büyük fayda var. Benim de zihnimde derlediğim önceliklerimin listesi şöyle:En başta: İnanç… Sonra: Muhabbet ve sevgi, Aile, Dostlar, Sağlık, Zaman, Huzur, manevi tatmin, itminan, Umut ve yine en başa geliyoruz: İnanç. Bunlardan sonra ise manevi varlıklar olan itibar ve mutluluk gelir. En sonda ise maddi kıymetler yer alıyor. Sizler de öncelik sıranızı belirleyin. Öncelikleriniz doğru olursa, hayatta yolunuzu asla kaybetmezsiniz.

8. Not: Köklerinizi, nereden geldiğinizi, hangi toprağın duasıyla boy verdiğinizi asla unutmayın. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın: Göğe ne kadar yükseleceğinizi, toprağa ne kadar derin tutunduğunuz belirler. Göklere uzanacak çınarlar saksılarda yetişmez... Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş bir fidan, ne kadar büyümeye meyyal olursa olsun, ilk sert fırtınada devrilmeye mahkûmdur. Bizi biz yapan, bu topraklarda dimdik ayakta tutan şey medeniyetimizin kadim değerleridir.

9. Not: "Ne" yaptığınızdan ziyade "nasıl" yaptığınız daha önemli. Ondan da daha önemlisi "neden" yaptığınız. Gönlünüzde yatan aslanın, sevdanızın, tutkunuzun peşinden gidin. Lakin ne yaptığınız, hangi mesleği seçtiğiniz, inanın o kadar da önemli değil. Bundan çok daha önemlisi o işi hangi düsturla, hangi ahlaki ilkelerle yaptığınızdır. Ve daha da önemli olan ise, o işi hangi niyetle, "neden" yaptığınızdır. Genç kardeşlerim, insan doğası gereği kendisini önceleyen bir varlık. Kendinizden öte ailenizi, Milenizden öte cemiyetinizi, Cemiyetinizden öte toplumunuzu, Toplumunuzdan öte milletinizi, Milletinizden de öte insanlığın faydasını önceleyin.

10. Not: Müstesna sonuçlara ulaşmak için, istisna koşullarda çalışmak zorundasınız. Herkes gibi olup, her şeyi vasat ve olağan düzeyde yapıp, müstesna bir sonuç almanız mümkün değil… Sizler bunu en az bir defa başardınız. Önünüzde uzun bir hayat yolculuğu var ve bu sonuçların kalıcı olması için, o müstesna performansı tekrar tekrar göstermeniz icap edecektir. Sınırlarınızın son haddinde çalışmaya, fedakârlık yapmaya, uykusuz kalmaya razı olmalısınız. Ve son olarak,11. Not: Rotası ve menzili olmayan gemiye hiçbir rüzgârın faydası olmaz… Hayatta bir ülkünüz, bir KIZILELMA'nız olmalı. Baykar'ın 25 seneye yaklaşan serüveninde, ufacık bir ekiple başladığımız ilk günden itibaren tek bir hedefimiz vardı: Ülkemizi göklerde tam bağımsız kılmak adına Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağını üretmek.

"KIZILELMA BİR HAYALİN AZİMLE, GAYRETLE , FEDAKARLIKLA YILMADAN MÜCADELENİN ESERİDİR"

İşte KIZILELMA; bir hayalin azimle, gayretle, fedakârlıkla ve tüm zorluklara rağmen yılmadan mücadele etmenin eseridir. Bizler T3 Vakfı'nda, CanSağlığı'nda, Kültür Medeniyet Vakfı gibi tüm kurumlarımızda, 1, 2, 5 ve 10 yıllık stratejik yol haritalarımızı arkadaşlarımızla birlikte adım adım takip etmeye gayret ediyoruz. Sizlere tavsiyem, KIZILELMA'nızı, hedefleriniz ve hayallerinizin uzanabileceği en yüksek yere koyun. Siz azami gayretinizi dosdoğru bir düstur ve güzel niyetlerinizle birleştirdiğinizde, gücü her şeye yeten Âlemlerin Rabbi yardımcınız olacaktır…Buna tüm kalbinizle inanın…Tüm kurumlarıyla yıkılmış, büyük bir karanlığa sürüklenen dünyanın yeniden inşası, az seçilen yolları tutan, ıssız patikalarda yürümekten korkmayan sizlerin, medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının gücüyle gerçekleşecek. İyiliğin, sevginin, adaletin ve hürriyetin kuşattığı o güzel dünyada sizlerle buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın" dedi.