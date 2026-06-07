203 milyarlık yasa dışı bahis ağına üçüncü dalga operasyon! 25 tutuklama

Ankara merkezli olarak yürütülen yasa dışı bahis, kumar organizasyonu ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın temeli, 2021 yılında Elmadağ'da bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan fiziki ve teknik çalışmalara dayanıyor. Yapılan incelemelerde, bahis faaliyetlerinin yalnızca referans sistemiyle erişilebilen kapalı devre paneller üzerinden yürütüldüğü ve para transferlerinin farklı banka hesapları ile ticari işletmeler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

İLK OPERASYONDA 20 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Soruşturmanın ilk aşamasında 2021 yılında düzenlenen operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Devam eden yargılama sürecinin Elmadağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü öğrenildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemelerinde ise yasa dışı bahis sitelerinin, bahis oynayan kişilere üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını yönlendirdiği tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

PARALAR "ÜST HESAP" HAVUZLARINDA TOPLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis ve kumar organizasyonunda para transferine aracılık ettiği ortaya çıktı. Toplanan paraların örgüt içerisinde "üst hesap" veya "kasa" olarak adlandırılan havuz hesaplarda değerlendirildiği belirlendi. Bu kapsamda 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 38 şüpheli hedef alındı. Soruşturmanın bu aşamasında toplam işlem yapılan şüpheli sayısı 58'e yükselirken, 22 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturma genelinde tutuklu sayısı 32'ye ulaştı.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Tutuklu şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesi üzerine alınan ifadeler, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Şüpheli, örgütün hiyerarşik yapısı, İstanbul'daki merkez yapılanmaları ve para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen kripto varlık cüzdanları hakkında önemli bilgiler verdi. Banka hareketleri, dijital materyaller, şüpheli ifadeleri ve kripto varlık analizleri doğrultusunda hazırlanan MASAK raporunda, suç örgütünün yaklaşık 203 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

20 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen yeni deliller ve tanık beyanları doğrultusunda örgütle bağlantılı yeni isimlerin belirlenmesi üzerine 2 Haziran 2026 tarihinde üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 82 şüpheli ve 3 şirket hedef alındı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında bulunduğu, 4'ünün ise başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 59 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

18 FİRARİ ARANIYOR

Yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen işlemler kapsamında 25 şüpheli tutuklandı, 39 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. Savcılık ve emniyet birimlerinin, örgütün mali yapısına ve bağlantılarına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör