2040’ta 75 bin kişi akciğer kanseri olacak

Akcığerimizi Okuyoruz Platformu üzerinden 81 ilden yaklaşık 40 bin kişiden elde edilen ve akciğer kanserinde erken teşhis konusunda toplumda farkındalık yaratacak veriler; Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye'nin akciğer risk haritasını çıkaran çalışmadan çıkan sonuç oldukça ürkütücü oldu. 2040 yılında ülkemizde 75 bin kişinin akciğer kanseri olacağı tahmin edilirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Türk erkekleri akciğer kanserine yakalanma oranıyla dünya birincisi. Sigaranın, akciğer kanserinin yüzde 90'ından sorumlu olduğu ortaya konulurken, araştırmaya göre her iki kişiden biri sigara içiyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer, "Akciğer kanserinin küçükken ve yayılmadan önce, erken bir evrede tespit edilmesi, başarılı bir şekilde tedavi edilme olasılığını artırır" derken, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özlem Sönmez ise "Sigara, akciğer kanserinin tartışmasız en önemli sebebidir ve akciğer kanserlerinin yüzde 90'ından sorumludur" dedi. Projeye destek veren AstraZeneca Türkiye'nin Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış da, Türkiye'de kanser ölümlerinin yüzde 18'inin akciğer kanseri nedeniyle gerçekleştiğinin altını çizdi. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Ergör de Türkiye'de her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri tanısı konulduğuna dikkat çekerek, "Bu kişilerin 34 binini erkek, 7 binini ise kadınlar oluşturuyor. Konulan tanıların maalesef yarısından çoğunun geç tanı olması oldukça üzücü. 2040 yılına kadar yılda 75 bin kişinin akciğer kanseri hastası olacağı tahmin ediliyor" diye konuştu. Gül KİREKLO / SABAH