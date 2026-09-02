2053 Türkiye plastik vizyonu şekilleniyor

Emine Erdoğan
'ın öncülüğünde Sıfır Atık Vakfı
tarafından düzenlenen "Gelecek İçin Sıfır Atık – Ortak Akıl Platformu Türkiye
Plastik Atık Çalıştayı", WOW İstanbul
Hotel'de iki günlük oturumların ardından tamamlandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve İstanbul Valisi Davut Gül
'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 kişinin katıldığı çalıştayın sonuç bildirisi, kapanışta İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından açıklandı. 15 maddelik bildiride sürdürülebilir üretim, yerli ve ikincil hammadde kullanımı, eko-tasarım, yeşil dönüşüm, kaynağında ayrı toplama, deniz ve tarımsal plastik atıkların takibi, mikro ve nanoplastiklere yönelik sağlık araştırmaları öne çıktı. Ayrıca kayıt dışılığın azaltılması, yapay zeka destekli dijital takip sistemleri ve 2027–2031 yeşil finansman teşvikleri hedeflendi. Türkiye'nin 2053'te bölgesel bir döngüsel plastik hub ülkesi olması amaçlandı. Çalıştay, aile fotoğrafıyla sona erdi.