21 bıçak darbesiyle öldürüp mahkemede “Seviyordum” dedi! Gülhan Taş cinayetinde ilk duruşma görüldü

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık tarihinde Ankara'da apart otelde çalışan Gülhan Taş (30), sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Mehmet Say (38) tarafından 21 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Cinayetin ardından gözaltına alınarak, tutuklanan Say hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Mala zarar verme' suçundan ise 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Say, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

"SEVDİĞİM KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM"

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Say, cinayetin planlı olmadığını öne sürerek, "Bir internet sitesinden tanışmıştık. Son kez Ankara'dan Kayseri'ye taşındığımı söylemek, eşyalarımı almak ve konuşmak için gittim. Arabamı gördüğünde hep uzaklaşırdı. Bu sefer uzaklaşmasın diye arabayı bir alt sokağa park ettim. Konuşabilmek için yanına gitmiştim. Gelip arabama bindi. Kendisini arabaya kitledi ve bana küfür etmeye başladı. Arabamda bulunan küçük bıçakla camı kırdım. İnip kaçmaya çalıştı. Arabadan kaçarken altınlarımı ve ziynet eşyalarımı geri vermesini söyledim. Büyük bıçağımı elime aldım. Olay anında parmağım kopacak seviyede yaralandı. Sevdiğim kişiyi öldürdüm. Olay sırasında bilincimi kaybettim." dedi.

"İFŞA SAYFASI OLUŞTURUP FOTOĞRAFLARIMI YAYIMLADI"

Maktulün kendisine uzun süredir zarar verdiğini öne süren Say, "Babamdan kalma yadigar altın yüzüğüm vardı, Mayıs ayında o yüzüğü götürmüştü. Benim hakkımda ifşa sayfası oluşturup paylaşımlar yaptı, fotoğraflarımı yayımladı. Ablası annemi tehdit etti. Arkadaşı A.E., bana karşı küfür ve tehditlerde bulundu. Hatta Gülhan aracıma takip cihazı yerleştirmişti. Yaklaşık 3 milyon liralık param vardı, 450 bin liraya kadar düştü. Ona kıyafet ve çeşitli hediyeler alıyordum" ifadelerini kullandı.

"LASTİKLERİ BEN PATLATTIM"

Mehmet Say, olaydan iki gün önce Gülhan Taş'ı başka birisiyle gördüğünü ve bu yüzden aracının lastiklerini patlattığını söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin duygularıyla oynandığını ve maddi olarak zarara uğratıldığını öne sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

"SAHTE HESAP AÇIP ARKADAŞIMIN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI"

Tanık olarak dinlenen Gülhan Taş'ın arkadaşı A.E. ise, "Gülhan benim yanımda kalıyordu. Yaklaşık iki yıl boyunca çok çabaladı. Mehmet Say'ın aldığı hediyeleri geri gönderdiği halde Say kabul etmedi. Sürekli "seninle barışmak istiyorum" diyordu. Kendisi sahte sosyal medya hesabı açıp arkadaşımın uygunsuz fotoğraflarını paylaştı." şeklinde konuştu.

AİLE AVUKATINDAN 'CANAVARCA HİS' VURGUSU

Maktul Gülhan Taş'ın avukatı ise sanığın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen cinayeti işlediğini belirterek, " 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Eylül tarihine erteledi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör