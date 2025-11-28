21 gün cesetle aynı odada | Arkadaşını öldürüp, sevgilisini taciz etmişti: İşte vahşete istenen ceza!

'RIZASI DIŞINDA HİÇBİR ŞEY OLMADI'

Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan İlyas Sarıkaya'nın yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Sarıkaya ile Fatma O.'nun avukatları Elif Tuba Karakoç, Gizem Berceste Olgun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Gizem Yılmaz katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada savunma için ek süre isteyen İlyas Sarıkaya'ya söz verdi. Müştekiyle 3 aylık birlikteliklerinin olduğunu iddia eden Sarıkaya, "Onun rızasıyla cinsel birliktelik oldu, rızası dışında hiçbir şey olmadı. Yaralı olduğu dönemde onun isteğiyle ve istediği şekilde cinsel ilişkiye girdik. Fatma O. ile evlilik aşamasındaydık. Hatta yakınlarının da soruşturma aşamasında böyle beyanları olmuştu" diyerek kendini savundu.