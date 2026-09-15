21 ilde siber suç operasyonu: 150 şüpheli yakalandı, 76’sı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, siber suçlara yönelik MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde 21 ilde operasyon gerçekleştirildi. 'Nitelikli dolandırıcılık', 'yasa dışı bahis', 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Kocaeli, Niğde, İstanbul, Afyonkarahisar, Muğla, Karabük, Diyarbakır, Adana, Bursa, Kayseri, Ardahan, Mersin, İzmir, Bolu, Çorum, Antalya, Kırıkkale, Isparta, Gaziantep, Ankara ve Yalova'da illerinde düzenlendi.

76 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 76'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SİBER SUÇ AĞI TEK TEK DEŞİFRELENDİ

Yakalanan şüphelilerin; çocuklara ait müstehcen görüntüleri barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, sosyal medya platformları üzerinden "ürün bedeli" ve "yatırım ortaklığı" gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.