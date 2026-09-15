Haberler Yaşam Haberleri 21 ilde siber suç operasyonu: 150 şüpheli yakalandı, 76’sı tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:51

21 ilde siber suç operasyonu: 150 şüpheli yakalandı, 76’sı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 76’sı tutuklanırken, 17’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
21 ilde siber suç operasyonu: 150 şüpheli yakalandı, 76’sı tutuklandı
  • ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, siber suçlara yönelik MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde 21 ilde operasyon gerçekleştirildi. 'Nitelikli dolandırıcılık', 'yasa dışı bahis', 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Kocaeli, Niğde, İstanbul, Afyonkarahisar, Muğla, Karabük, Diyarbakır, Adana, Bursa, Kayseri, Ardahan, Mersin, İzmir, Bolu, Çorum, Antalya, Kırıkkale, Isparta, Gaziantep, Ankara ve Yalova'da illerinde düzenlendi.

76 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 76'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SİBER SUÇ AĞI TEK TEK DEŞİFRELENDİ

Yakalanan şüphelilerin; çocuklara ait müstehcen görüntüleri barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, sosyal medya platformları üzerinden "ürün bedeli" ve "yatırım ortaklığı" gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
21 ilde siber suç operasyonu: 150 şüpheli yakalandı, 76’sı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA