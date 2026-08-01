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Giriş Tarihi: 1.08.2026

2.1 milyarlık uyuşturucu sevkiyatına darbe

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
2.1 milyarlık uyuşturucu sevkiyatına darbe
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nefes kesen operasyonla uyuşturucu tacirlerine ağır bir darbe indirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul İl Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Hindistan'dan Çin bayrağıyla yola çıkan ve Ambarlı Limanı'na yanaşan Hong Li Yuan Yang isimli gemiden TIR'a yüklenen konteyneri takibe aldı. Soruşturma bünyesinde düzenlenen başarılı bir "kontrollü teslimat" faaliyeti ve teknik takip neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. TIR'daki aramalarda, yeşil reçeteli ilaçların yapımında etken madde olarak kullanılan ve uyuşturucu niteliği taşıyan piyasa değeri 2.1 milyar liralık tam 3 ton pregabalin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye ve sevkiyatta kullanılan TIR'a el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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#BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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