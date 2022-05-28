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Giriş Tarihi: 28.5.2022

21 yıllık sır, SABAH sayesinde çözüldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
21 yıllık sır, SABAH sayesinde çözüldü

“Kuyudaki ceset” söylentisinden yola çıkan SABAH muhabiri, özel ekip kurulmasını sağladı. Kuyuda bulunan kemiklerin, 21 yıl önce kaybolan kadına ait olduğu ortaya çıktı

Filmlere konu olacak "Kuyudaki ceset" söylentisi, SABAH sayesinde aydınlatıldı. Son zamanlarda Kayseri'de Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda insana ait kemikler olduğu söylentileri üzerine Sabah muhabiri harekete geçip araştırma yaptı, konuyu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e iletti. Çiçek'in talimatıyla özel ekip kuruldu. 8 metre derinliğindeki kuyuya inildi. Kuyudan insana ait kemik parçaları ve çanta çıktı. Çantadan çıkan kimlikte cesedin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. Kaybolduğunda 47 yaşında olan 7 çocuk annesi kadının bilezikleri için öldürüldüğü düşünülüyor.



BİLEZİKLERİ İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?
Kayseri'nin Yılanlı Dağı'nda son günlerde kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan SABAH muhabiri, kuyunun bulunduğu mevkiye giderek fotoğraflar çekti. Daha sonra durumu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e bildirdi. Vali'nin talimatıyla Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından olayla ilgili özel ekip görevlendirdi. Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyuya itfaiye tarafından kurulan makara sistemi ile inen olay yeri inceleme ekibi, kemik parçaları buldu. Cesedin yanındaki çantadan çıkan kimlikle cansız bedenin 21 yıl önce sırra kadem basan ve o tarihte 47 yaşında olan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca 3 tespih ile peruk ve kişisel eşyalar çıktı. Kafatasının çene kısmında kırık olduğu görülürken, kemik parçaları incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'ın yakınları, kaybolduğu gün kolunda 3 bileziği, kolyesi ve yüzüklerinin olduğunu belirtirken, polis de talihsiz kadının altınları için öldürülüp kuyuya atıldığını değerlendiriyor.



'EN AZINDAN MEZARI OLACAK'
Ayşe Kavak'ın 21 yıl önce kiralık ev aramak için çıktığı, bir daha evine dönmediği, yıllardır kayıp olduğu belirlendi. Ayşe Kavak'ın eşi Halil Kavak o dönem TV programlarına katılıp afişler bastırarak eşini aradı. Ancak talihsiz adam, 10 yıl önce yaşamını yitirdi. Çocukları ise annelerinin yaşadığı umudunu hep taşıdı. 21 yıl sonra Ayşe Kavak'ın cesedinin bulunması, ailesini bir nebze olsun rahatlattı. Talihsiz kadının oğlu Mehmet Kavak ile kızı Meral Kavak, "En azından annemizin mezarı olacak" dedi.

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21 yıllık sır, SABAH sayesinde çözüldü
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