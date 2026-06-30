210 kilo zehir ele geçirildi

İstanbul Emniyeti; geçtiğimiz hafta Kanarya Adaları çıkışlı kokain sevkiyatına indirdiği darbenin ardından sistematik şekilde yurda eroin maddesi sokmayı hedeflenen İran rotasını da deşifre ederek önünü kesti.
Peş peşe düzenlenen 3 operasyonla; İran sınırından uzun araçlarla yurda sokulması hedeflenen 210 kilogram eroin maddesi, sınırdan giremeden ele geçirildi. Operasyonda yakalanan uyuşturucu maddeleri yurda sokup piyasaya sürmeyi amaçlayan küresel bir uyuşturucu şebekesinin 4 üyesi tutuklandı.