218 Nerenin Kodu? +218 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

ITU, Birleşmiş Milletler'e bağlı, dünya genelinde telekomünikasyon alanında standartlar belirleyen ve düzenleyen bir kuruluştur. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ITU, 1865 yılında kurulmuş olup dünyanın en eski uluslararası kuruluşlarından biridir. ITU'nun standartları sayesinde dünya genelinde tutarlı bir telefon iletişim sistemi sağlanır. +218 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait dediğimizde Afrika kıtasının kuzeyinde bulunan Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkeye ait olduğunu öğreniriz.

218 Nerenin Kodu?

+218 telefon kodu Libya ülkesine aittir. Yani, telefonunuzda +218 ile başlayan bir numara görürseniz, bu numaranın Libya'dan geldiğini anlayabilirsiniz.

+218 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Telefonunda "+218 21 444 33 22" gibi bir numara görürsen, bu aramanın Libya'dan geldiğini anlayabilirsin. Yurt dışına yapılan aramalar genellikle daha pahalıdır. +218 kodu ile başlayan bir aramayı yanıtlamak istemeden önce operatörüne danışabilirsiniz.

Uluslararası arama yaparken: Öncelikle "+" işareti, ardından ülke kodu (bu durumda +218) ve sonra da şehir içi veya şehirlerarası numara tuşlanır.