22 bıçak darbesine ödül gibi ceza

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 25 Nisan'da meydana gelen olayda Kürşat Batuhan Yılmaz (26) sevgilisiyle konuştuğu gerekçesiyle çıkan tartışmada, arkadaşı Mert Can Kale'yi (26) 22 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Tutuklu yargılanan Yılmaz, ilk duruşmada "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak Yılmaz'ın dosyası, istinaf mahkemesinin cezayı fazla bulması üzerine yeniden Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yeniden görülen davada mahkeme, eylemi "kasten yaralama" olarak değerlendirdi ve sanığa iyi hal indirimi uygulayarak Yılmaz'ın tahliyesine karar verdi ve cezayı 6 yıl 8 aya indirdi. Mahkemenin son kararına Kale'nin avukatları tepki gösterdi. Avukatlar, 22 bıçak darbesinin ardından eylemin "kasten yaralama" kapsamında değerlendirilmesinin hukuken kabul edilemez olduğunu belirterek "Bu karar sanığa bir ödüldür. Söz konusu kararı üst mahkemeye taşıyacağız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör