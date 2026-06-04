Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı. Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığının desteğiyle denizde durdurulan yelkenli teknede, 7 Afganistan ve 15 İran
uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Teknenin kaptanlığını yaptıkları değerlendirilen Özbekistan uyruklu F.K. ve N.K. gözaltına alındı. Karada sürdürülen çalışmalarda İran vatandaşı M.M., S.A., F.H., S.S. ile Irak vatandaşı K.A.H. yakalandı. Operasyonda 3 bin 725 dolar ve 450 avroya el konuldu.