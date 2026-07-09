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Giriş Tarihi: 9.07.2026 13:15

22 günde karara bağlanan dava, CİMER başvurusuna konu oldu: “Adalete güvenimizi güçlendirdi”

Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen tahliye talepli bir dava, açıldıktan sadece 22 gün sonra karara bağlandı. İlk duruşmada sonuçlanan ve gerekçeli kararı bir gün içinde yazılan dosya, vatandaş tarafından CİMER’e yapılan teşekkür başvurusuna konu oldu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
22 günde karara bağlanan dava, CİMER başvurusuna konu oldu: Adalete güvenimizi güçlendirdi
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29 Nisan 2026 tarihinde açılan dava, 21 Mayıs 2026'da görülen ilk duruşmada karara bağlandı. Mahkeme, gerekçeli kararını ise 22 Mayıs 2026 tarihinde tamamladı. Böylece yargılama süreci toplam 22 günde sonuçlandı. Davanın kısa sürede sonuçlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvuruda, yargılama sürecine ilişkin memnuniyet dile getirildi. Başvuruda, dosyanın kısa sürede karara bağlanmasının hukuka olan güven duygusunu güçlendirdiği belirtilerek, "Adaletin hızlı tecellisi açısından fevkalade olumlu karşılanmıştır" ifadelerine yer verildi. Başvuruda ayrıca, davaya bakan hâkime meslek hayatında başarı dilekleri iletilirken, Adalet Bakanlığına da teşekkür edildi.

YARGI SÜREÇLERİNİN ETKİN YÖNETİMİNE GÜÇLÜ KOORDİNASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in öncülüğünde yürütülen yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun insan kaynağı planlaması ve kurumsal organizasyon desteği ile Komisyon Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının gecikmeye neden olan hususların tespiti ve giderilmesine yönelik koordinasyon faaliyetleri, yargı süreçlerinin daha etkin yönetilmesine önemli katkı sağlıyor. Mersin'de kısa sürede sonuçlanan bu dava da, "Sıfır Gecikmeli Yargı" hedefi doğrultusunda yürütülen uygulamaların sahadaki örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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#MERSİN #AKIN GÜRLEK

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22 günde karara bağlanan dava, CİMER başvurusuna konu oldu: “Adalete güvenimizi güçlendirdi”
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