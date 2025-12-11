Haberler Yaşam Haberleri 22 ilde DEAŞ’e yönelik operasyon: 92 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:57

22 ilde DEAŞ’e yönelik operasyon: 92 şüpheli yakalandı

22 ilde DEAŞ’e yönelik operasyon düzenlendi. Son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne finans sağladıkları tespit edilen 92 şüpheli yakalandı.

SENA UYANER
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada DEAŞ'e operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı.

"GECE GÜNDÜZ OPERASYONLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

