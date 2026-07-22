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Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:33

22 ilde FETÖ operasyonu: 128 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 128 şüpheli yakalanırken, 51’i tutuklandı, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
22 ilde FETÖ operasyonu: 128 şüpheli yakalandı
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Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mersin, Sinop, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÜNCEL YAPILANMADA FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BELİRLENDİ

Yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibat halinde oldukları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen delillerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Yakalanan 128 şüpheliden 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

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22 ilde FETÖ operasyonu: 128 şüpheli yakalandı
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