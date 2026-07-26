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Giriş Tarihi: 26.07.2026

22 milyonluk siber vurguna 14 tutuklama

SERKAN ATICI
22 milyonluk siber vurguna 14 tutuklama
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Amasya'da polise başvuran bir vatandaş, siber dolandırıcılara 5 milyon lira kaptırdığını belirterek şikâyetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık ağının sadece Amasya ile sınırlı kalmadığını, ülke genelinde organize bir şekilde çalıştığını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmanın ardından Amasya merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sivas ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere de el konuldu. "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" yöntemiyle ülke genelinde 92 suç dosyasına karıştıkları belirlenen şebekenin, çok sayıda vatandaşı 22 milyon 418 bin lira dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

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#AMASYA

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