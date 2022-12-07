22 yaşındaki Beyza evinde ölü bulundu

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi olan 22 yalındaki Beyza Sarı'dan haber alamayan yakınları, şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, genç kızın İzmit Bayındırlık Kalıcı konutlarındaki evine geldi.
Evin kapısı çalınıp açılmayınca, ekipler çilingir çağırarak eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Beyza'nın sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunmasının ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı.
Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Sarı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hac umre organizatörü Ali Sarı ile Rukiye Sarı'nın üç çocuğundan biri olan Beyza Sarı'nın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Beyza Sarı'nın cenazesi memleketi Hatay Hassa Hacılar Köyü'nde toprağa verilecek. Öte yandan kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporu sonrası belli olacak.