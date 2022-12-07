Haberler Yaşam Haberleri 22 yaşındaki Beyza evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 7.12.2022 17:54 Son Güncelleme: 7.12.2022 18:00

22 yaşındaki Beyza evinde ölü bulundu

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Beyza Sarı evinde ölü olarak bulundu.

ABBAS ÇAKAR
22 yaşındaki Beyza evinde ölü bulundu

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi olan 22 yalındaki Beyza Sarı'dan haber alamayan yakınları, şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, genç kızın İzmit Bayındırlık Kalıcı konutlarındaki evine geldi.

Evin kapısı çalınıp açılmayınca, ekipler çilingir çağırarak eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Beyza'nın sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunmasının ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Sarı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hac umre organizatörü Ali Sarı ile Rukiye Sarı'nın üç çocuğundan biri olan Beyza Sarı'nın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Beyza Sarı'nın cenazesi memleketi Hatay Hassa Hacılar Köyü'nde toprağa verilecek. Öte yandan kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporu sonrası belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe odaklandı! ÜÇLÜ ZİRVE gerçekleşti: Emeklilik için yaş şartı olacak mı?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakanlık asgari ücret anket sonucunu açıkladı! Bir rakamda TÜRK-İŞ'ten geldi
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan petrol! Bakan Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri
Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! İçişleri'nden flaş açıklama...
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
22 yaşındaki Beyza evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA