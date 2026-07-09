22 yaşındaki Ümmü Elsun’a çarpıp kaçmıştı: O dolmuş sürücüsü alkollü çıktı!

Kaza, 7 Temmuz'da Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Şoför Mehmet Leventerler'in kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan 01 M 0568 plakalı dolmuş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun'a çarptı. Savrulan Elsun, asfalt zemine düşerek yaralanırken, şoför ise durmadan yoluna devam etti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elsun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından kaçan Leventerler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Yapılan incelemede Leventerler'in, kaza sırasında 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen Leventerler, ifadesinde, "Araca yakıt almaya gidiyordum. Yayayı görünce frene bastım ancak duramayıp, çarptım. Korktuğum için kaçtım" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için adli tıp birimine götürülen Leventerler, gazetecilere, "Alkollü değildim. Çarptıktan sonra durdum, kaçmadım" dedi. Adliyeye sevk edilen Leventerler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan Leventerler'e, 'Alkollü araç kullanma' ve 'Olay yerini terk etme' suçlarından 100 bin lira para cezası kesildi.