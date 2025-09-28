22 yıl önce terör estiren gasp çetesi lideri yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hükümlü şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda çeşitli yıllarda meydana gelen 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından 173 yıl 8 Ay hapis cezası bulunan ve 10 Ekim 2024 ten bugüne Aranan gasp çetesi lideri Musa Sargın yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Gaziosmanpaşa'da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan Sargın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince işlemleri için adliyeye sevk edildi.

2003'TE FİRAR ETMİŞ

22 yıl önce çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen hükümlü Musa Sargın'ın o dönem yaptığı eylemlerde haberlere konu olmuş. İşte 2003 yılında Sargın'ın gerçekleştirdiği bazı olaylar. Ünlü bir tekstil firması sahibinin eşinin otomobilini gasp eden saldırganlar, bir gün sonra bir gasp yapıp iki kişiyi vurdu. Bu saldırganların liderliğini ise cezaevi firarisi Musa Sargın'ın yaptığı öne sürüldü. Gasp suçundan sabıkası olan Sargın'ın, cezaevinden hastaneye götürülürken kaçtığı ve bir aydır arandığını bildirildi. Yetkililer, 2 yaralının da Musa Sargın'ı teşhis ettiğini belirttiler.

2001 YILINDA YAKALANMIŞ

Gasp şebekesi lideri Musa Sargın, 2001'de 16 gasp ve bir cinayet suçundan yakalandı. Sargın, yapılan tatbikatta suçunu soğukkanlılıkla anlatmıştı. Asker kaçağı da olduğu için askeri cezaevine konan Sargın, yaklaşık bir ay önce firar etti.