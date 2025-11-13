23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 64 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat'ta nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Hesaplarında 1 milyar 815 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 64 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı, 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITMA, SAHTE İNTERNET SİTELERİ

10 gündür devam eden operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.