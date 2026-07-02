Haberler Yaşam Haberleri 23 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon: 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi...
Giriş Tarihi: 2.07.2026 12:12

23 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon: 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi...

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 23 ilde son 1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 307 şüpheli yakalandı.

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23 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon: 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi...
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Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Mersin, İstanbul, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Van ve Osmaniye'de nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik son 1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 307 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz, altın, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

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