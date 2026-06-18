Haberler Yaşam Haberleri 23 ilde siber suçlara darbe! 330 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:36

23 ilde siber suçlara darbe! 330 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 330 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 91’i tutuklanırken, 70’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SENA UYANER SENA UYANER
23 ilde siber suçlara darbe! 330 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

İstanbul, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Van, Tokat, Adana, Çorum, Iğdır, Tekirdağ, Yozgat, Elâzığ, Diyarbakır, Kilis, Bitlis, Kastamonu, Giresun, Kırıkkale, Gaziantep, Erzurum, Ordu, Siirt ve Bilecik'te"Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 330 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 91'i tutuklanırken, 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ÇEVRİM İÇİ ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ VE TACİZİ, YASA DIŞI BAHİS, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "araç/hesap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZİ ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
23 ilde siber suçlara darbe! 330 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA