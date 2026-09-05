23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon’da yapıldı: "Bu okulların ikinci kurucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'nın 23'üncüsü Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsünde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinden imam hatip derneklerinin temsilcileri, eğitimciler, okul yöneticileri, akademisyenler, mezunlar, öğrenciler ve gönüllüler Kurultay kapsamında Trabzon'da bir araya geldi. İmam hatip camiasının 23 yıllık istişare geleneğinin sürdürüldüğü Kurultayda; imam hatip okullarının bugünü ve geleceği, eğitim, gençlik çalışmaları ve sivil toplum başta olmak üzere camianın gündemindeki farklı başlıklar ele alındı.

Kurultayın ana programı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi desteğiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Türkiye'nin 81 ilinden imam hatip derneklerinin temsilcileri, eğitimciler, okul yöneticileri, akademisyenler, mezunlar, öğrenciler ve gönüllüler buluştu. Kurultayda imam hatip okullarının geleceği, eğitim, gençlik ve sivil toplum çalışmaları ele alındı.

Kurultay kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Üniversitesi( MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Filistin Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı ve Hamas lideri şehit İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Haniyye, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ,AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ,Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.Program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ÖNDER tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Trabzon ÖNDER Başkanı Ali Çolak, geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürümek için bir araya geldik. Büyüklerin yokluk ve zorluklara rağmen davayı bugünlere taşıdık. Eğitimden uzak kalan her öğrenci için bizlerin bir sorumluluğu vardır. Bir evladımızın eğitimden ve geleceğinden uzak kalmasını kendimize dert edinmeliyiz. Bu birliktelik, bizim en büyük gücümüzdür. Trabzon'dan Türkiye'ye selam veriyoruz. Dün neredeysek bugün de oradayız, yarın da orada olacağız. İnancımızdan, emanetimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise, "İmam hatip camiası, ülkemizin yakın tarihinde yalnızca bir okul geleneğini değil; aynı zamanda bir idealin, bir adanmışlığın ve bir hizmet anlayışının temsilcisi olmuştur. Bu okullardan yetişen nesiller, yıllar boyunca ilmi ahlakla, bilgiyi hikmetle, başarıyı sorumlulukla buluşturma gayreti içerisinde olmuşlardır. Bugün eğitimden akademiye, sağlıktan mühendisliğe, kültürden sanata, bürokrasiden iş dünyasına kadar pek çok alanda bu geleneğin izlerini görmek mümkündür. Bugün dünya, tarihin belki de en hızlı değişim dönemlerinden birinden geçiyor. Bugün çocuklarımıza yalnızca meslek kazandırmak değil; bir ideal, bir aidiyet ve bir sorumluluk bilinci kazandırmak zorundayız. ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin yıllardır yürüttüğü çalışmalar da bu bakımdan son derece kıymetlidir. Gençlere rehberlik etmek, mezunlar arasında gönül bağını güçlendirmek, eğitim meselelerini ortak akılla ele almak ve gelecek nesillere daha güçlü bir miras bırakmak büyük bir sorumluluktur" dedi.

İMAM HATİP MÜCADELESİNİN SONUNDA CUMHURBAŞKANIMIZ VAR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç," Bu kutlu davanın kuruluşunda emek veren başta merhum Celaleddin Ökten hocamızı ve yine Hacı Veysizade Mustafa Hocamızı, Ali Ulvi Kurucu hocamızı bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. O dönemin lideri merhum Adnan Menderes'i, merhum Tevfik İleri'yi, merhum Necmettin Erbakan Hocamızı şükranla rahmetle anıyoruz. Bu bir mücadeleydi hem inandığı değerlerin hem de medeniyet mefkuresinin yerine getirilmesi sorumluluğuydu. Bıkmadan usanmadan bu mücadele verildi, şimdi bu mücadelenin sonunda işte imam hatip lisesi mezunu bir Cumhurbaşkanımız var. Sadece ülkemizin Cumhurbaşkanı değil dünya lideri bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bundan dolayı mutlu, bahtiyarız. Ancak bu mücadeleyle ilgili üzerimizde bir medeniyet sorumluluğu varsa bu mücadelenin devamı lazım. Hepimiz ve hocalarımız çok daha fazlasını yapmamız lazım. Maalesef geldiğimiz nokta insanlık için hiç iyi bir nokta değildir. Yeryüzü kurulduğundan itibaren insanlık en kötü sınavını vermektedir. Bugün Filistin'de Gazze'de kardeşlerimiz katil soykırımcı İsrail zulmü altında inlemektedir. O nedenle daha fazlasını yapmamız gerekmektedir" dedi.

23. KURULTAY ŞİARI "KARDEŞÇE"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 23. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada birlik, kardeşlik ve gençlerin geleceğine vurgu yaptı.

Kurultayın Trabzon'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylan, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen kardeşlerimizle aynı çatı altında buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçmişten bugüne bizlere emanet edilen ilim, ahlak ve irfan mirasına sahip çıkacağız" dedi. İmam Hatip okullarının geçmişten bugüne önemli bir misyon üstlendiğini belirten Ceylan, hedeflerinin dünyayı ve ahireti birlikte gözeten, bilimde, teknolojide, sanatta ve sporda başarılı, ahlaklı ve özgüvenli gençler yetiştirmek olduğunu söyledi. Ceylan, ÖNDER'in bu yılki kurultay ve çalışma döneminin şiarını da "KARDEŞÇE" olarak açıkladı. Ceylan, "Bireyselleşmenin ve toplumsal ayrışmaların arttığı bir dönemde en güçlü kalemiz kardeşlik hukukumuzdur. 81 ilimizden Gazze'ye, Doğu Türkistan'a ve tüm gönül coğrafyamıza uzanan büyük kardeşlik ve birlik anlayışını yeniden güçlendirmeliyiz. Gençler başınızı dik tutun, özgüvenli olun ve çok çalışın. Üzerinizdeki emaneti hakkıyla taşıyın. Sizler iyilik elçileri ve bu ülkenin geleceğisiniz. Buradan aldığımız heyecanı Anadolu'nun dört bir yanına taşıyacağız. Gönlüne dokunmadığımız tek bir gencimiz kalmayıncaya kadar çalışacağız" dedi.

ARPAGUŞ: DÜNYANIN EN BÜYÜK İHTİYACI GÜZEL AHLAK VE MERHAMET

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise, "İmam hatip kavramı bir okul adı olmanın yanında ulvi bir derin bir idrakin adıdır. İmam hatip okulları ilim hikmet ve irfan mektepleridir. Bir istikamet arayışının neticesinde ortaya çıkan kurumlar, köklü bir medeniyet tasavvuru ve müslüman kimliğinin yeniden inşasını amaçlamaktadır. İmam hatip okulları her şeyden önce bir itidal zeminidir. İmam hatip okullarının tarihine baktığımızda büyük bir emek, özveri ve mücadele görüyoruz. Bu güzide okulların bugünlere gelmesinde nice zorluklar, fedakarlıklar, sıkıntılar vardır. Geçmişten bugüne bu kutlu yürüyüşe omuz veren büyüklerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bugün bize düşen geçmişi iyi anlamak, bugünün sorumluluklarını iyi görmek ve bu mefkureyi yarınlara taşımaktadır. Bir imam hatiplinin sorumluluğu sadece kendisine bir gelecek hazırlamak değil insanlığa dair her alanda söz sahibi olmaktır. Bilimde sanatta siyasette teknolojide, kültürde sporda söz sahibi olmaktır. Her ne iş yaparsa yapsın en iyisini yapmak, her nerede olursa olsun en iyisi olmaktır. Her dem başarıya yürümek ama başarı uğruna haktan hakikatten asla ödün vermemektir.

Bugün insanlık bilgi bakımından tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar imkanlara sahiptir. Ancak bilim ve teknoloji alanında yaşanan bunca gelişmeye rağmen insanlık maalesef aradığı huzur ve güveni bulabilmiş değildir. Bugün dünyanın en büyük ihtiyacı güzel ahlak, daha hassas vicdan daha fazla merhamettir. Daha fazla adalettir. İşte imam hatip neslinin insanlığa sunacağı en büyük katkı burada olacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun zulmü karşı sesini yükselten bir nesildir. İmanla beslenen ilimle güçlenen hikmetle derinleşen ahlakla güzelleşen imam hatip nesli milletimiz ülkemiz ve tüm insanlık için bir umut neslidir" dedi.

İMAM HATİPLER 28 ŞUBAT'TA KAPATILDI, İKİNCİ KEZ AÇILDI

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Bu ülke 28 Şubat'ı yaşadı. 28 Şubat'ta imam hatip okulları, toplamda öğrenci sayısı yüzde 2'lere kadar düştü. Birçok ilimizde imam hatip okullarımız, okul müdürlerinin köy köy kasaba kasaba dolaşıp çocuklar bulup okulu açık tutmak gibi bir mücadele içine girmişlerdi. Dolayısıyla benim zihnimde imam hatip okulları 28 Şubat'ta kapatılmıştır. İkinci kez açıldı. Vefa zincirini tamamlayabilmek açısından bir hakikati teslim etmek istiyorum. O da 28 Şubat'ta kapatılan bu okulların ikinci kurucusu olma vasfını taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir imam hatip mezunu olarak teşekkür ediyorum. Bunu bir milli eğitim bakanı olarak da söylüyorum. İmam hatip okulları birçoğu kapanmıştı şu anda yeniden 28 Şubat'tan önceki noktaya gelmiş durumda. O yüzden sayın cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi milletimizin duası ile birleşince söndürülmek istenen bu kandil yeniden tutuştu, kesilmek istenen köke cansuyu yeniden yürüdü. Kendisine ve bu yolda ona omuz veren bütün yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör