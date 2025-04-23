23 Nisan kutlamaları sonrası 2 çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı!

"ISIRIK BAYAĞI BİR DERİN"

Nurdan Küflü, "Bu kadar insan var. Bugün 3'üncü vaka düşünün ve hiçbir önlem yok. Şu anda da bir bilmeyen çocuk gitse belki onu da ısıracak. Yeğenim, oğlumla beraber o taraftan yürümeye başlamışlardı. Ben ablama 'Aman o tarafa gitmeseler' dedim. Demeye kalmadı, onlar koşturarak gelmeye başladı. Isırık bayağı bir derin. Kalçasında baya bir ısırık izi var. Şu tarafa çocuklar geçse emim onu da ısıracaktır, kaçılmaz. Biz zaten burada yürüyüş yapamıyoruz. Bilmeyen insanlar buraya yürüyüş yapmaya geldiğinde bu tarafa yürüyorlar. Sonra koşturarak geri kaçıyorlar. Biz diyoruz ki 'O tarafa gitmeyin. O tarafta köpekler var.' Saldırıyorlar diye uyarıyoruz. Biz şu tarafta yürüyüş yapıyoruz, diğer tarafa hiçbir şekilde geçiş yapamıyoruz" dedi.

