23 NİSAN MESAJLARI 2024 || En yeni, kısa-uzun, farklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri yayında!

İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu değerli armağanı, aynı ruh ve inançla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir.

Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun.