Haberler Yaşam Haberleri 23 Nisan Mesajları: Kısa-uzun, en güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları ve Atatürk sözleri
Giriş Tarihi: 21.4.2024 13:53

23 Nisan Mesajları: Kısa-uzun, en güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları ve Atatürk sözleri

23 Nisan mesajları ve sözleri ile sevdiklerinize Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı gönderebilir, sosyal medyada paylaşım yapabilirsiniz. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin yıldönümünü hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığımız bu değerli gün, yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Sizler de bu özel günü sosyal medyada kutlamak için 23 Nisan sözleri ve yazılarına başvurabilirsiniz. İşte kısa-uzun, en güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları ve Atatürk sözleri…

23 Nisan Mesajları: Kısa-uzun, en güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları ve Atatürk sözleri

Sevdiklerinize 23 Nisan mesajları göndermek, sosyal medya paylaşımlarınızda 23 Nisan sözleri ve yazılarına yer vermek için doğru yerdesiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu eşsiz günle ilgili en güzel sözler ve mesajlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da sabah.com.tr'de! İşte kısa-uzun, en güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları ve Atatürk sözleri…

EN GÜZEL 23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

"Baharın en güzel çiçekleri çocuklar.
Eğer gülüyorsa çocuklar, daha aydınlık olacak yarınlar. Çocuklar; bu bahar, gelecek sizin!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

"Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır." - Atatürk

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Atatürk'ün sizlere bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin gurur ve coşku günüdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

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23 Nisan Mesajları: Kısa-uzun, en güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları ve Atatürk sözleri
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