23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ: Resimli Atatürk görselleri! En güzel, yeni, farklı, kısa, uzun 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle 23 Nisan kutlama mesajları ve görselleri 2024 paylaşılıyor. Dünya çocuklarına armağan edilen bu bayram yurdun dört bir bucağında çeşitli milletten çocukların katılımı ile kutlanıyor. Bu noktada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olsun mesajları ve sözleri en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı. İşte en güzel, yeni, farklı, kısa, uzun 23 Nisan mesajları ve sözleri…
RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI VE ATATÜRK SÖZLERİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 23 Nisan mesajları ve sözleri ile bugünün anlamına vurgu yapmak isteyen milyonlarca vatandaş 23 Nisan mesajları ile 2024 yılına özel resimli görseller paylaşılıyor.
İşte, en güzel, yeni, farklı, kısa, uzun 23 Nisan mesajları ve sözleri ve Atatürk sözleri haberimizde…
23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024
TBMM'nin 104'üncü yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım.
104 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.
Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."
Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.
Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.
23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!
Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.
"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz..." Mustafa Kemal Atatürk
Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da.. Tüm çocuklara, çocuk kalanlara 23Nisan kutlu olsun.
"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan.
Geleceğimizin güvencesi, yaşama sevinçlerimiz; çocuklar... 23 Nisan hadi balonlar...
"Çocuklar sizler, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.
"Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin." Mustafa Kemal Atatürk.
Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 104. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.
"23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder."
"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."