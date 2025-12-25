23 yaşındaki gencin ölümünde istenen cezalar belli oldu: Yüzüne yastık basıp ateş etmiş!

AYRI AYRI MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İbrahim Solak'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Sefer Kocaaslan, Rabia G., Murat Kara ile tutuksuz sanıklar Yağmur A., Hüseyin K. ile Emine T. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

AV TÜFEĞİNİ YASTIĞA DAYAYARAK ATEŞ ETMİŞ

İddianamede, Kocaaslan'ın eski kız arkadaşı Yağmur A.'yı 'kurtarma' bahanesiyle yanına Kara, Hüseyin K. ve Emine T.'yi alarak Denizli'den yola çıktığı daha sonra evi tanıyan Rabia G.'yi de Muğla Ortaca'dan aldıkları yer aldı. İddianameye göre, olay günü evin yakınına park eden şüphelilerden Hüseyin K. ile Emine T. otomobilde beklerken, Kocaaslan, Kara ve Rabia G. eve yöneldi. Anahtar bulunamayınca Rabia G., ikinci kattaki balkona tırmanarak eve girerek kapıyı içeriden açtı. Solak uyuduğu sırada Yağmur A.'nın yüzüne yastık bastırdığı, Kocaaslan'ın da av tüfeğini yastığa dayayarak ateş ettiği belirtildi. Adli Tıp ve kriminal raporlarda, atışın bitişik atış olduğu, kafatasında plastik tapa ile yastığa ait elyaf parçalarının tespit edildiği bilgilerine yer verildi.

'BARUT İZİ NASIL GEÇER' DİYE ARATMIŞ

Olay sonrası şüphelilerin otomobille kaçtıkları, Akhisar civarında yakalandıkları kaydedildi. Yağmur A.'nın ifadesinde olayın kaza olduğunu öne sürdüğü, telefon incelemesinde ise 'Eldeki barut izi nasıl geçer' şeklinde arama yapıldığının belirlendiği iddianamede yer aldı. İddianamede Sefer Kocaaslan'ın ifadesine de yer verildi. Rabia G.'nin kendisine İbrahim Solak'ın Yağmur A.'yı zorla tuttuğunu söylediğini, Yağmur A.'yı 'kurtarmak' için Fethiye'ye geldiklerini, Rabia'nın eve girip kapıyı açmasının ardından Kara ile birlikte içeri girdiklerini anlattı. Tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia eden Kocaaslan, 'isteyerek olmadığını' savundu. Yağmur A.'nın iddianamede yer alan ifadesinde Kocaaslan'ın kendisine takıntılı olduğunu, silahı almaya çalıştığı sırada ateş aldığını ileri sürdü. Delik olan yastığın kendisine ait olduğunu söyleyen Yağmur A., olayla ilgisi olmadığını iddia etti. Diğer şüpheliler de olayın cinayetle sonuçlanacağını bilmediklerini ve suçsuz olduklarını iddia etti.