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Giriş Tarihi: 11.7.2024 12:00 Son Güncelleme: 11.7.2024 12:52

23 yaşındaki Seher erkek arkadaş kurbanı! Balkondan girip genç kadını katletti

Karaman’da 23 yaşındaki Seher İşler birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

MEHMET ÇETİN MEHMET ÇETİN

Olay, sabah saatlerinde Larende Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Seher İşler'in birlikte yaşadığı Y.T. sabah eve geldi. Y.T. kapıyı çaldı ancak genç kadın kapıyı açmadı.

Bunun üzerine balkondan eve giren Y.T., İşler'le tartışmaya başladı. Y.T., tartışma esnasında İşler'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KATİL YAVUZ TANRIVERDİ

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İşler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, katil zanlısı Y.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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23 yaşındaki Seher erkek arkadaş kurbanı! Balkondan girip genç kadını katletti
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