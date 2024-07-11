23 yaşındaki Seher erkek arkadaş kurbanı! Balkondan girip genç kadını katletti

Olay, sabah saatlerinde Larende Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Seher İşler'in birlikte yaşadığı Y.T. sabah eve geldi. Y.T. kapıyı çaldı ancak genç kadın kapıyı açmadı.

Bunun üzerine balkondan eve giren Y.T., İşler'le tartışmaya başladı. Y.T., tartışma esnasında İşler'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KATİL YAVUZ TANRIVERDİ

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İşler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, katil zanlısı Y.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.