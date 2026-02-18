Haberler Yaşam Haberleri 23 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Manisa'da bir evde saklanırken yakalandı
Giriş Tarihi: 18.02.2026 20:53

Hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün Manisa’nın Salihli ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İHA
Manisa Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü E.T.'nin (42) Atatürk Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

OPERASYONLA YAKALANDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü, saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T, daha sonra Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

23 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Manisa'da bir evde saklanırken yakalandı
