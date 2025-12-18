23 yıl hapisle aranan şahıs Iğdır’da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen fiziki takip sonucunda silahla yağma, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, suç eşyasının satın alınması, uyuşturucu madde kullanma, basit yaralama ve hakaret suçlarından hakkında toplam 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli şahsın, il merkezinde bir ikamette saklandığı belirlendi. Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki adli işlemleri tamamlanan S.G., Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.