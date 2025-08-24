24 AĞUSTOS PAZAR TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: Pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zamana kadar?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle prova ve kutlamalar sırasında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yola çıkacak olan vatandaşlar ise '24 Ağustos Pazar hangi yollar trafiğe kapalı, ne zamana kadar?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;
KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ):
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılaca, D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Sofular Caddesi'nden
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes, Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,
Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım.
ALTERNATİF YOLLAR
Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.