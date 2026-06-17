24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 313 şüpheli yakalandı

Erzurum, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak, Trabzon, Sakarya, Sinop, Antalya, Konya, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın, Iğdır, Mersin, Elâzığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 313 şüpheli yakalandı, 197'si tutuklandı, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin; silah kaçakçılığı, sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve para transferlerine aracılık etme, uyuşturucu madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, baskı, darp ve tehdit yoluyla maddi menfaat temini, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tütün kaçakçılığı ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi.

21 MİLYAR 944 MİLYON LİRA HESAP HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 21 milyar 944 milyon lira tutarında hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 52 taşınmaz, 25 taşınır, 6 kripto cüzdan ve 1.489 banka hesabına tedbir işlemleri uygulandı.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.