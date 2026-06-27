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Giriş Tarihi: 27.06.2026 13:12

24 ilde narkotik operasyonu: 412 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122’si tutuklandı. 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 412 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

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24 ilde narkotik operasyonu: 412 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Tokat, Uşak ve Van'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendi. 1.025 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 440 personel katıldığı operasyonlarda, 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklandı. 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 412 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

412 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 412 kg uyuşturucu madde ile 367 bin 431 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

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24 ilde narkotik operasyonu: 412 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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