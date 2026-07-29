24 İlde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine” yönelik operasyon: 138 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van'da uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 milyon 325 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlar kapsamında 138 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i tutuklandı. 58'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda 408 kg uyuşturucu madde ile 159 bin 788 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 3 milyon 325 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan içişleri Bakanlığı, "Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.