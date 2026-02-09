Haberler Yaşam Haberleri 24 ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: Tonlarca uyuşturucu, milyonlarca hap yakalandı: 144 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 9.02.2026 08:43

24 ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: Tonlarca uyuşturucu, milyonlarca hap yakalandı: 144 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında son 10 gündür 24 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 144 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
24 ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: Tonlarca uyuşturucu, milyonlarca hap yakalandı: 144 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Türkiye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, il emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler son 10 gün içinde 24 ilde geniş çaplı baskınlar gerçekleştirdi.

144 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 144 şüpheli yakalandı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
24 ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: Tonlarca uyuşturucu, milyonlarca hap yakalandı: 144 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz