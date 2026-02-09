24 ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: Tonlarca uyuşturucu, milyonlarca hap yakalandı: 144 şüpheli yakalandı

Türkiye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, il emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler son 10 gün içinde 24 ilde geniş çaplı baskınlar gerçekleştirdi.

144 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Operasyonlar; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 144 şüpheli yakalandı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.