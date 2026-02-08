Haberler Yaşam Haberleri 24 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir ortaokulda görev yapan 32 yaşındaki O.M., isimli öğretmen 24 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiası üzerine gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.'nin (32) kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi. Okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

