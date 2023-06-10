24 yıl önce doğduğunda ‘24 saat yaşar’ dedikleri Mutlu baba oldu

Diyarbakır'da Çalışır ailesinin 24 yıl önce dünyaya gelen bebeği Mutlu doktorların bir saat bile yaşama şansı yok dedikleri epidermolizisbüllosa (kelebek) hastası olduğu tespit edildi. Oğlunu yaşatmak için mücadelede eden anne Şenay Çalışır, oğlunu büyük zorluklarla büyüttü. Mutlu, büyüdü, okudu ve evlendi. Geçtiğimiz yıl Ceylan Çalışır ile dünya evine giren Mutlu, şimdilerde ise baba olma sevincini yaşıyor. Duygularını SABAH'a anlatan Mutlu Çalışır, doğumundan bu yana zorlu bir hayat geçirdiğini, ancak hastalığını her aşamasında annesinin desteğini hep yanında gördüğünü belirterek, "Doğduğumda çocuk doktoru profesörler dahi 24 saat ya da 3-5 gün yaşayacağım kanısına varmışlar. Hiç umutları olmadığı halde annem beni yaşatmak için mücadele etti. Geçen yıl evlendim, ölür dedikleri Mutlu ya ben baba oldum. Öldürmeyen Allah öldürmez. Tüm kelebek hastası kardeşlerimin de hiçbir zaman umudunu kesmesin, mücadele etsin. Beni örnek almalarını istiyorum" dedi.

"MUCİZE DEDİKLERİ BU OLAS GEREK"

Oğlunun yaşatmak için yıllarca bir doktor gibi mücadele eden ve evladı gibi onlarca kelebek hastasına da destek veren anne Şenay Çalışır, "Oğlumu ilk kucağıma verdikleri gün, yaşayamaz dedikleri anı hiç aklımdan çıkaramadım. Doğumdan sonra tek başıma oğluma hem anne hem de doktor oldum. Türkiye'de hemen hemen görüşmediğim fikirlerini almadığım doktor kalmadı. Hiçbir şey imkansız değil, mucize dedikleri bu olsa gerek. Oğlum hayata tutundu, sağlıklı bir kızı oldu" ifadelerini kullandı.