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Giriş Tarihi: 11.06.2026 16:59

240 taraflı dev davada 51 yıl sonra son söz

Şanlıurfa Birecik Adliyesi’ndeki yarım asırlık taşınmaz davası karara bağlandı. Toplam 240 tarafı bulunan ve 7 taşınmazı kapsayan davada, 33 farklı hâkim görev yaptı. Karara imza atan hakim davanın reddine karar verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
240 taraflı dev davada 51 yıl sonra son söz
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Uzun süren kapsamlı davalar örneğine bir yenisi eklendi. Şanlıurfa Birecik Adliyesi Kadastro Mahkemesi'nde 24 Şubat 1975 açılan taşınmaz davası aradan geçen 51 yılın ardından karara bağlandı.

240 TARAFLI DAVA

Tam 240 tarafın yer aldığı dava, 7 ayrı taşınmazı kapsamasıyla da dikkat çekti. Yıllar içinde taraf sayısı artarken, dosya kuşakları aşan bir yargılama sürecine dönüştü.

33 HAKİM GÖREV ALDI

Yarım asrı geride bırakan yargılama boyunca dosyada 33 farklı hâkim görev yaptı. Mahkeme, uzun süredir devam eden uyuşmazlıkta nihai kararını vererek dosyayı sonuçlandırdı. Mahkeme, davanın reddine karar vererek söz konusu taşınmazların kadastroda tespit edildiği gibi tapu kayıtlarına geçirilmesine hükmetti.

#ŞANLIURFA

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240 taraflı dev davada 51 yıl sonra son söz
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