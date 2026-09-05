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Giriş Tarihi: 5.09.2026

243 metreden nefes kesen atlayış

243 metreden nefes kesen atlayış
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Sivas'ın Divriği ilçesinde, 243 metrelik yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası olarak bilinen Divriği Cam Seyir Terası, ekstrem sporcuları Cengiz Koçak ve Samet Baydar'ın atlayışına sahne oldu. Atlayışlar sırasında bölgede bulunanlar büyük heyecan yaşarken, o anlar kafa kamerası ve dron ile görüntülendi. Başarılı şekilde gerçekleştiren Cengiz Koçak, "Atlayışımızı yaptık ve Çaltı Çayı Kanyonu'na iniş yaptık. Divriği Seyir Terası buraya değer katıyor. Umarım ileride yine burada atlayış yaparım" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SİVAS

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243 metreden nefes kesen atlayış
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