25 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den İstanbul dahil 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

ANKARA: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların; yarın(Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 3 ile 5 derece azalarak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvette, yağış anında kuvvetli olması beklenmektedir.

İZMİR: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İzmir'in kuzeyi ve Manisa illerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale ve Balıkesir illerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenmektedir. Rüzgar, bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden; güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, kuvvetli yağış anında yerel olarak kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir'in kuzeyi ve Manisa illerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir ve Çanakkale illerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.