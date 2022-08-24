25 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den İstanbul dahil 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos Perşembe günü için yayınladığı hava durumunda İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Edirne, Kırklareli ve Sakarya için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum, Amasya, Trabzon, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SEL VE SU BASKINI YAŞANABİLİR
Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI
İstanbul Valiliği, "25 Ağustos Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." açıklamasında bulunarak vatandaşların tedbirli olması konusunda çağrıda bulundu.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM
İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ANKARA: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların; yarın(Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 3 ile 5 derece azalarak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvette, yağış anında kuvvetli olması beklenmektedir.
İZMİR: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İzmir'in kuzeyi ve Manisa illerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale ve Balıkesir illerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenmektedir. Rüzgar, bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden; güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, kuvvetli yağış anında yerel olarak kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir'in kuzeyi ve Manisa illerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir ve Çanakkale illerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.