25 asırlık dev heykel tarihimize ışık tutacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde Manisa
'nın Salihli
ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden 2500 yıllık anıtsal mermer heykel bulundu. MÖ 470-450 yılları arasına tarihlendirilen heykelin yüksekliğinin 2.2 metre olduğu belirlendi. İki büyük parça hâlinde bulunan heykelin yüz hatları ve ayrıntılarının yüzyıllar boyunca büyük ölçüde korunduğu görüldü. Restorasyonun ardından eser, Manisa Müzesi'nde sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, "Anadolu
arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif" ifadelerini kullandığı eserin gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.