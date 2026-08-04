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Giriş Tarihi: 4.08.2026

25 asırlık dev heykel tarihimize ışık tutacak

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
25 asırlık dev heykel tarihimize ışık tutacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden 2500 yıllık anıtsal mermer heykel bulundu. MÖ 470-450 yılları arasına tarihlendirilen heykelin yüksekliğinin 2.2 metre olduğu belirlendi. İki büyük parça hâlinde bulunan heykelin yüz hatları ve ayrıntılarının yüzyıllar boyunca büyük ölçüde korunduğu görüldü. Restorasyonun ardından eser, Manisa Müzesi'nde sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif" ifadelerini kullandığı eserin gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MANİSA #SALİHLİ #MEHMET NURİ ERSOY #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI #ANADOLU

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25 asırlık dev heykel tarihimize ışık tutacak
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