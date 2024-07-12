25 bıçak darbesine 24 yıl ceza

Balıkesir'de zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdoğan Özdemir'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak sanık 17 yaşında olduğu için cezası 24 yıla düşürüldü. Aynı davada yargılanan sanığın babası Orhan Özdemir ise beraat etti. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti. Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen Erdoğan Özdemir, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan Erdoğan Özdemir, polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanmıştı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Erdoğan Özdemir'in "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.Kurye Ata Emre Akman cinayetinde karar verildi. Sanık Erdoğan Özdemir'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak sanık 17 yaşında olduğu için cezası 24 yıla düşürüldü. Azmettiricilikten yargılanan sanığın babası Orhan Özdemir ise beraat etti.